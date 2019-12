Mémoire vidéo : des prix à la hausse avec la migration vers le GDDR6

Après une année 2019 d'installation de la mémoire GDDR6 dans les produits, la migration va s'accélérer à mesure que la remplaçante de la GDDR5 va trouver plus de débouchés.

Selon DRAMeXchange, cela va conduire à une petite flambée des prix de la mémoire vidéo au premier trimestre 2020 du fait d'une demande accrue qui se traduira par une hausse des tarifs d'environ 5%.

Ce type de mémoire vive est très sensible aux fluctuations de la demande, ce qui explique ce sursaut brusque, expliquent les analystes. La transition de la mémoire GDDR5 vers la GDDR6 s'accélère avec une plus large présence dans les cartes graphiques de dernière génération, même pour des cartes d'entrée / milieu de gamme comme les Radeon RX 5500 d'AMD, tandis que l'on assiste à un déstockage des produits encore sous GDDR5.

Il faudra aussi compter sur les prochaines générations de consoles de jeux (PS5, nouvelle console Xbox), attendues à partir du second semestre 2020 et qui seront équipées en GDDR6, au lieu de la GDDR5 des consoles actuelles, avec des capacités qui pourraient atteindre 16 Go, soit le double de la plupart des propositions actuelles.

La hausse des prix attendue devrait redonner de la marge de manoeuvre aux producteurs de mémoire pour cartes graphiques qui ont été touchés ces derniers trimestres par une baisse marquée des prix, les conduisant à fabriquer d'autres types de mémoire offrant de meilleures marges.

Samsung reste le plus gros fournisseur de mémoire GDDR6, devant Micron et SK Hynix, le premier s'apprêtant à devenir plus nettement le numéro deux mondial en 2020 grâce au lancement de produits de nouvelle génération.

Avec l'arrivée des nouvelles consoles de jeu demandant toujours plus de mémoire, les analystes s'attendent à une augmentation de la production des mémoires pour cartes graphiques, les producteurs réorientant leurs outils pour répondre à cette opportunité à venir.