Après l'échec de la fusion avec TF1, qui pour racheter le groupe M6 ?

La fusion entre les groupes TF1 et M6 devait donner lieu à un géant français de l'audiovisuel capable de rivaliser avec les plateformes de streaming vidéo et de VOD du Net mais, après des mois de négociations, elle a finalement tourné court.

Les deux parties ont annoncé vendredi 16 septembre l'abandon du projet, évoquant des conditions de régulation trop dures et faisant perdre toute "logique industrielle" au rapprochement.

En cause, notamment, l'obligation de céder une chaîne majeure (TF1 ou M6) en plus de la cession de chaînes de la TNT et d'une participation dans la plateforme de VOD Salto de France Télévisions, dans l'optique, aux yeux de l'Autorité de la Concurrence, de ne pas créer un géant des médias abusant d'une position dominante.

Test de marché pour M6

Faute d'accord, chacun va devoir trouver le moyen de se réinventer en solo. S'il n'y a pas forcément de plan B à proprement parler, le groupe allemand Bertelsmann, propriétaire via RTL Group de M6, tente sa chance avec une mise en vente sous forme de "test de marché" organisée dès à présent.

Il faut aller vite car le groupe M6 doit demander le renouvellement de sa licence en mai 2023, ce qui imposera ensuite qu'il n'y ait plus de changement d'actionnaire majoritaire durant cinq ans.

Bertelsman, qui cherchait déjà à se désengager de M6 au travers de la fusion avec TF1, veut donc remettre le groupe sur le marché, d'autant plus que l'actionnaire dit avoir été "inondé de marques d'intérêt pour racheter notre participation dans M6".

Les milliardaires se bousculent

Il attend donc de pied ferme les premières offres d'achat sous forme de propositions non contraignantes qui permettront de décider s'il faut déclencher la vente ou non. Et, selon le Financial Times, les milliardaires se bousculeraient au portillon.

Serait ainsi intéressé le trio Rodolphe Saadé (CGA CGM et récent propriétaire de La Provence) , Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac, Webmedia) et Stéphane Courbit (FL Entertainment / Banijay), prêts à dévoiler une offre.

Mais on trouverait aussi Xavier Niel (Free), Patrick Drahi (Altice / SFR) et Vivendi (groupe Bolloré) parmi les prétendants potentiels. D'autres noms sont également évoqués, du tchèque Daniel Kretinsky (groupe NRJ) jusqu'à l'italien Silvio Berlusconi (MediaForEurope).

Au cours actuel, la participation de RTL Group dans M6 est valorisée 780 millions d'euros. En 2021, peu avant l'annonce du projet de fusion désormais avorté, Bertelsmann évoquait un prix de vente de 1,5 milliard d'euros.

Si le calendrier est resserré avec l'échéance de mai prochain, l'actionnaire principal de M6 ne veut pas pour autant brader le groupe média français dans la précipitation et dit avoir la capacité de patienter dans le cas où le test de marché ne se révélait pas concluant.