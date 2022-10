GTA Trilogy : La mise à jour qui ne sert à rien...

GTA Trilogy The Definitive Edition fait à nouveau parler de lui, encore une fois dans le mauvais sens...

Quasiment un an après son lancement, GTA Trilogy The Definitive Edition ne rend toujours pas honneur à la franchise.

Lancé dans un chaos le plus total avec une plateforme inaccessible, le titre a également été lourdement critiqué pour la légèreté avec laquelle les graphismes avaient été retravaillés... Un remaster à minima pour les trois épisodes de GTA parmi les plus populaires qui reste l'un des plus gros échecs de Rockstar à ce jour.

GTA Trilogy : le jeu déjà abandonné par Rockstar ?

Bon il faut dire que les joueurs n'attendaient pas franchement ce remaster sur consoles nouvelle génération et que les attentes se tournaient davantage vers GTA 6, ce qui a pu en frustrer plus d'un... néanmoins Rockstar a admis ne pas avoir été à la hauteur et promis des correctifs pour réparer les nombreux bugs...

Des promesses à peine tenues puisque cela faisait quasiment 8 mois que le titre n'avait connu aucune mise à jour... Les joueurs espéraient donc que Rockstar fasse preuve de sérieux et que tout ce temps serait largement mis à profit.

Finalement la nouvelle mise à jour accueillie sur le jeu affiche un patchnote pour le moins limité : "amélioration de la stabilité des trois titres sur toutes les plateformes".

La mise à jour a été immédiatement lourdement critiquée puisqu'il semble que les bugs recensés sont toujours bel et bien présents sur l'ensemble des trois titres. C'est à se demander si Rockstar n'a tout simplement pas déjà abandonné sa promesse et décidé que rien ne pouvait sauver GTA Trilogy.

Cerise sur le gâteau : pour les joueurs PC, la mise à jour contraint à retélécharger et réinstaller intégralement le jeu, tout cela pour ne profiter d'aucun changement...