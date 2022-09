GTA 6: le coût astronomique du développement

On le sait, GTA V est actuellement la production de divertissement la plus rentable de l'histoire loin devant tout disque ou film, de fait pour GTA VI, Rockstar a fait exploser le budget.

GTA VI revient dans l'actualité et ce n'est pas à cause des récents leaks ou indirectement... Car si l'affaire a pris un tournant aussi important, c'est qu'il est question d'argent, d'énormément d'argent.

GTA V était déjà le jeu le plus cher de l'histoire...

Depuis quelques années, les budgets alloués aux super productions du jeu vidéo explosent : les développements durent des années, les technologies sont de plus en plus sophistiquées et une production premium dépasse souvent plusieurs centaines de millions de dollars.

Et plus les jeux affichent de contenu, plus les couts augmentent... Ainsi, GTA 6 pourrait s'imposer comme le jeu le plus cher de l'histoire. Selon des fuites, le cout du développement de GTA 6 serait de plus de 2 milliards de dollars.

Un investissement vite rentabilisé

Un chiffre astronomique, même pour le secteur... Selon les infos, Rockstar aurait ainsi investi 2 milliards de dollars dans le titre qui est en développement depuis 2014. Le bond en avant est gigantesque puisque GTA V aurait couté 265 millions de dollars, mais l'investissement est rentable : le titre avait généré 815 millions de dollars 24h à peine après sa sortie, et il s'est imposé ensuite comme le second titre le plus vendu de l'histoire, mais surtout le plus rentable avec 6 milliards de dollars générés entre 2013 et 2018.

Concrètement, Rockstar a potentiellement bien disposé d'autant d'argent pour investir rapidement dans GTA 6. Le chiffre avancé pourrait donc être vrai... Par ailleurs, le retour sur investissement pourrait être particulièrement rapide : GTA V avait passé le cap du milliard de revenu en moins d'une semaine.