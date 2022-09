Half Life 3 : d'anciens artworks retrouvés ?

Half-life est devenue une franchise mythique au fil du temps, mais depuis quelques années, l'espoir de voir un troisième volet sortir n'est plus vraiment présent chez les fans. Pourtant, l'un d'entre eux a mis la main sur des artworks du projet initial.

Half Life est une licence qui a façonné l'univers du jeu vidéo : le FPS de Valve s'est imposé comme une référence dans le domaine et on aurait ainsi pu croire que le titre profite de nombreuses suites...

Or, jusqu'a présent, seul Half life 2 a été proposé comme une véritable suite à la franchise, et si Valve évoquait Half Life 3 un temps, le projet est devenu un véritable serpent de mer, Valve décidant de ne plus parler du tout du titre...

On se disait alors que le projet était simplement abandonné... Et les artworks récupérés par un fan ne changeront pas grand chose à la donne. Ces artworks auraient été récupérés lorsque Valve a déménagé, un développeur aurait alors contacté un de ses amis collectionneur pour lui céder des goodies et produits dérivés...

Parmi ces goodies, des croquis qui présentent un monde post apocalyptique, une ville désertique, une citée fantomatique ainsi que des personnages au design typique de la saga Half Life. On peut également repérer un visuel d'Alyx et de Dog, mais aussi des images de Left 4 Dead 2...