Himo Z20 : le vélo électrique pliable à petit prix, mais aussi notre sélection de bons plans

Aujourd'hui, on profite d'une très belle réduction sur le vélo électrique de la marque Himo, mais le bon plan n'est pas le seul, on a sélectionné les autres bonnes réductions.

Le bon plan du jour concerne le vélo électrique Himo Z20 qui est propulsé par un moteur d'une puissance nominale de 250 W et propose une vitesse maximale allant jusqu’à 25 km/h. Ce vélo électrique Himo Z20 supporte une charge de 100 kg maximum et il est possible de choisir parmi 3 modes de vitesse : 10, 20 , 25 km/h.

Le vélo électrique Himo Z20 est monté sur deux roues de 20 pouces et possède une batterie permettant 80 km ou 50 km selon le mode de conduite choisi. On note la présence d'un écran LCD qui affiche le niveau de batterie, la vitesse et mle nombre de kilomètres effectués. Enfin, ce vélo électrique est pliable, ce qui est un véritable atout pour le rangement et les déplacements en zone urbaine.

Sur AliExpress, le vélo électrique Himo Z20 est au prix réduit de 593 € avec le code SDFRG098 avec une livraison rapide et gratuite depuis la Pologne.

Si d'autres produits vous intéressent sur AliExpress, pas mal de bons de réduction sont disponibles pour tous les produits associés à cette page :

OCTNP4 : 4€ offert dès 30€ d'achats

OCTNP12 : 12€ offerts dès 80€ d'achats

OCTNP15 : 15€ offert dès 100€ d'achats

OCTNP20 : 20€ offerts dès 150€ d'achats





Mais aussi pour tous les produits expédiés d'Europe :

FROCT06 : 6€ offert dès 60€ d'achats

FROCT10 : 10€ offerts dès 100€ d'achats

FROCT15 : 15€ offert dès 150€ d'achats

FROCT20 : 20€ offerts dès 200€ d'achats

FROCT30 : 30€ offerts dès 300€ d'achats



