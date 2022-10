Prix cassés sur la TV Hisense 65U7HQ et sur notre sélection de bons plans (TV, accessoires PC, etc)

Aujourd'hui, nous mettons en avant la télévision Hisense 65U7HQ qui profite d'une double promotion sur le site de la Fnac.

Elle est dotée d'une dalle QLED de 65 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels et une fréquence de balayage de 120 Hz. Elle intègre les technologies Dolby Digital, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG. Comme toute smartTV, elle est compatible avec des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney +, etc.

La télévision intègre également deux haut-parleurs de 10 W et d'une compatibilité Bluetooth et WiFi. Pour finir, la TV intègre deux ports USB, six ports HDMI, une entrée composite et une prise Jack.

Sur le site de la Fnac, la télévision Hisense 65U7HQ est au prix de 610 € au lieu de 1000 € avec le code FNAC et l'ODR de 200 €.



