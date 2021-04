HMD Global lance les smartphones Nokia Séries X et G, robustes, endurants et abordables

La marque HMD Global met en place sa nouvelle stratégie avec trois gammes et six smartphones Nokia annoncés en une fois. Si les modèles Nokia C10 et C20 ne seront pas proposés en France, ceux des séries X et G auront l'avantage de proposer trois ans de mise à jour de sécurité mensuelle.

Les X-Series, représentés par les Nokia X10 et X20 auront par ailleurs droit à 3 ans de mise à jour d'OS Android tandis que les G-Series, avec les Nokia G10 et G20, seront mis à jour sur deux ans.

Nokia X20

Les Nokia X10 et X20 mettent l'accent sur leur robustesse avec une résistance aux chutes et aux chocs de la vie quotidienne. Pensé dans une optique plus durable et avec une garantie portée à trois ans, ils se dotent d'une coque interchangeable et 100% compostable et ne proposent pas de chargeur dans la boîte.

Tournant sous Android One, les smartphones Nokia X10 et X20 embarquent un SoC Snapdragon 480 qui, à défaut d'apporter beaucoup de puissance, assure une compatibilité 5G.

Ils proposent un affichage 6,67 pouces FHD+ avec poinçon pour le capteur photo avant (de 32 MP pour le Nokia X20). Le Nokia X20 embarque un quaduple capteur avec module principal de 64 megapixels tandis que celui du Nokia X10 est de 48 megapixels, avec optique Zeiss.

Nokia G20

Les Nokia G10 et G20 misent pour leur part sur cette même mise à jour OS et sécurité étendue mais aussi sur une autonomie longue durée de trois jours de fonctionnement.

Ils embarquent un affichage 6,5 pouces avec encoche en goutte d'eau. Le Nokia G10 propose un triple capteur photo avec amélioration des clichés par IA tandis que le Nokia G20 utilise un module principal de 48 megapixels avec son surround OZO Audio.

Les smartphones Nokia X10 / X20 et Nokia G10 / G20 arriveront sur le marché français durant le mois de mai au prix de :