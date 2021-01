Snapdragon 480 : Qualcomm fait passer l'entrée de gamme en 5G

Si la 5G a débuté chez Qualcomm par les SoC mobiles haut de gamme, la firme de San Diego a rapidement indiqué qu'elle allait étendre la compatibilité cellulaire à ses autres gammes.

Après le Snapdragon 765G de fin 2019, Qualcomm a proposé par la suite un SoC Snapdragon 750 5G et un Snapdragon 690 5G durant l'été tout en promettant de pouvoir descendre encore plus bas.

C'est chose faite avec l'annonce du SoC Snapdragon 480 5G qui vise le segment des smartphones les plus abordables. A la fois évolution du Snapdragon 460 (4G) et migration vers la génération suivante de réseau mobile, il embarque un modem 5G intégré Snapdragon X51 supportant à la fois la 5G sub-6 GHz et la 5G mmWave (bande millimétrique) quand la concurrence ne propose encore que du sub-6 GHz.

On y trouve également le support des réseaux 5G NSA et SA ainsi que certaines fonctionnalités comme le DSS (Dynamic Spectrum Sharing) pour apporter de la 5G en passant par les bandes de la 4G.

Le SoC s'appuie aussi sur la puce de connectivité sans fil FastConnect 6200 apportant du WiFi MIMO 2x2, une partie des avantages du WiFi 6 pour booster performances et portée, le support du Bluetooth 5.1 et des capacités audio sans fil avancées.

La plate-forme Snapdragon 480 5G propose une configuration CPU octocore composée de coeurs Kryo 460 gravés pour la première fois en 8 nm et cadencés jusqu'à 2 GHz et une partie GPU composée d'un Adreno 619 promettant un doublement des performances par rapport au Snapdragon 460.

Avec son DSP Hexagon 686, elle suppporte une environnement Qualcomm AI Engine lui assurant des performances IA 70% plus élevées que la génération précédente.

Pour la partie photo, on trouvera un ISP Spectra 345 pouvant capter simultanément les flux de trois capteurs photo, qu'il s'agisse de trois modules 13 megapixels en grand angle, ultra grande angle et téléobjectif ou bien trois flux vidéo 720p.

Les smartphones sous Snapdragon 480 pourront supporter des affichages FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz et profiteront des avantages du son AptX, avec toujours le Qualcomm Sensing Hub pour assurer un fonctionnement always on de l'assistant numérique.

Les premiers appareils mobiles sous Snapdragon 480 feront leur apparition dès début 2021.