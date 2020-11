Le Honor 10X Lite débarque en France

Le smartphone Honor 10X Lite arrive en France. Assimilable au Huawei P smart 2021, il profite d'une offre de lancement avec remise de 30 € et Honor Band 5 Sport offert.

La marque Honor officialise aujourd'hui l'arrivée en France de son smartphone Honor 10X Lite qui se positionne dans l'entrée de gamme. En sachant que le Honor 10X n'a de son côté pas fait l'objet d'une annonce pour un lancement en France.

Le Honor 10X Lite affiche sur un écran IPS LCD (IPS) de 6,67 pouces avec une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels). Il est équipé d'un SoC Kirin 710A (4 x Cortex-A73 à 2 GHz + 4 x Cortex-A53 à 1,7 GHz) associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels, tandis que c'est un quadruple capteur photo à l'arrière avec module principal de 48 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, macro et capteur de profondeur de 2 mégapixels.



L'appareil embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide SuperCharge de 22,5 W. La promesse est une charge complète en 95 minutes. Par ailleurs, il y a une fonction de charge inversée de 2,5 W OTG.

On comprendra donc que le Honor 10X Lite est en quelque sorte le Huawei P smart 2021. Et comme ce dernier, il faut faire l'impasse sur les Google Mobile Services avec une solution s'appuyant sur les Huawei Mobile Services (et l'AppGallery). La situation sera à suivre pour Honor avec un accord pour une vente par Huawei qui serait proche.



En deux couleurs (Midnight Black et Emerald Green), le Honor 10X Lite est annoncé au prix de 229 €. Il profite d'une offre de lancement avec une remise immédiate de 30 €, portant son prix à 199 €, et un Honor Band 5 Sport offert chez Fnac, Darty et Boulanger, ou bien directement sur le site officiel d'Honor à 199 € avec au choix une enceinte ou des écouteurs offerts.