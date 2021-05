Le smartphone Honor 50 sera l'un des premiers avec un SoC Snapdragon 778G

Désormais sortie du giron de Huawei, la marque Honor fait désormais cavalier seul et n'est plus tenue d'utiliser les SoC Kirin et peut se fournir chez d'autres concepteurs de SoC mobile.

Le groupe Qualcomm et ses plates-formes Snapdragon constitue un choix logique, d'autant plus que plusieurs nouveaux processeurs touchant différents segments hauts ont été présentés ces derniers mois.

Pour son événement 5G Summit, Qualcomm a dévoilé un SoC Snapdragon 778G pour smartphones haut de gamme (ou grand milieu de gamme) bien équipé avec une partie des fonctionnalités premium du Snapdragon 888.

Dans le prolongement de cette annonce, Qualcomm et Honor annoncent en commun que l'un des premiers smartphones à en être équipé sera un modèle de la série Honor 50 attendue ces prochains mois.

Aucune information, hormis la compatibilité 5G, n'est donnée sur les caractéristiques de la série mais elle constitue une gamme de référence pour Honor et la démonstration annuelle de son savoir-faire.

Un autre modèle, cette fois dans la série Honor Magic, sera pour sa part doté "sur le chipset Qualcomm le plus performant" qui justifiera son statut de "produit phare haut de gamme" pour la marque.

Comme d'autres fabricants, Honor veut donc nouer des liens forts avec Qualcomm pour profiter rapidement de ses processeurs mobiles et des multiples fonctionnalités proposées en matière de photo, connectivités sans fil, intelligence artificielle et gaming.