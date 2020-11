Huawei se sépare officiellement de Honor !

Après avoir gardé le silence à la suite d'informations divulguées par Reuters en octobre et en début de mois, le géant chinois des télécoms Huawei confirme de manière officielle qu'il se sépare de sa marque Honor.

Créée en 2013, la marque Honor a été lancée avec pour objectif de se concentrer sur un public jeune en lui proposant des smartphones à des prix plus abordables, dans l'entrée et le moyen de gamme. Essentiellement, une " resucée " de smartphones - et autres produits - Huawei.

Pour Honor, Huawei revendique la livraison de plus de 70 millions de smartphones par an, et se montre pour le moins explicite concernant le pourquoi de cette vente en évoquant une " pression énorme " et une " indisponibilité persistante d'éléments techniques nécessaires à son activité de téléphonie mobile. "

De Huawei à un consortium d'entreprises chinoises

Les sanctions américaines sont évidemment en cause (avec une suspicion d'espionnage au profit de Pékin ; pour des équipements télécoms) et elles menacent la survie même de Honor.

" La vente (ndlr : de Honor) aidera les vendeurs et les fournisseurs de Honor à traverser cette période difficile. […] Une fois la vente réalisée, Huawei ne détiendra aucune action ou ne participera à aucune activité de gestion ou de décision dans la nouvelle entreprise Honor. "



En retirant toutes ses billes de Honor, Huawei espère donc que les sanctions américaines laisseront de côté cette marque qui tombe dans le giron d'un consortium Shenzhen Zhixin New Information Technology d'une quarantaine d'entreprises chinoises.

Le montant de la transaction n'a pas été précisé, alors que Reuters avait avancé une somme de l'ordre de 100 milliards de yuans (près de 12,9 milliards d'euros). Sans la présence de Huawei, Honor devrait récupérer l'approvisionnement en matière de composants et de technologies américaines, comme les Google Mobile Services et le Google Play Store sur Android.

Se passer de l'expertise de Huawei ne sera sans doute pas si simple que cela pour le devenir de Honor. " Cette acquisition représente un investissement dicté par le marché pour sauver la chaîne industrielle de Honor. C'est la meilleure solution pour protéger les intérêts des consommateurs, vendeurs, fournisseurs, partenaires et employés de Honor ", écrit Shenzhen Zhixin New Information Technology dans un communiqué (Global Times).