Le nouveau HONOR 70 à prix réduit et des cadeaux, mais aussi des promos sur un PC portable, des écouteurs...

Voici notre top 5 des meilleurs bons plans de la journée avec le smartphone HONOR 70, le PC portable Lenovo Legion 5 17ACH6H, les écouteurs JBL Wave 200 TWS, le casque JBL Quantum 300 et le SSD PNY CS900 120 Go SSD

Commençons ce top 5 de la journée avec le smartphone HONOR 70 qui profite d'une belle réduction et de cadeaux offerts sur le site hihonor.com.

Ce dernier est pourvu d'un écran incurvé FHD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Le mobile est propulsé par le processeur octo core Qualcomm Snapdragon 778G Plus avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go d'espace de stockage.

Pour la photo, nous notons la présence à l'arrière, d'un triple capteur de 54, 50 et 2 MP. À l'avant, il est équipé d'un appareil photo Super Clear de 32 mégapixels. Il intègre également une batterie de 4800 mAH accompagnée d'un chargeur SuperCharge 66W. Pour finir, il prend en charge deux cartes SIM et il est compatible 5G.

Sur son site officiel, le smartphone HONOR 70 8+128 Go est au prix de 480 € au lieu de 550 € avec une coque et les écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro offerts.



Passons maintenant au PC portable Lenovo Legion 5 17ACH6H qui bénéficie d’une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il est pourvu d'un écran Full HD de 17,3" avec une définition de 1920 x 1080 px. Le PC intègre le processeur AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3,2 GHz avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD. L'ordinateur portable profite également d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3070.

Le PC portable est équipé également d'un port Ethernet, d'un port HDMI, de deux ports USB de type C et de quatre ports USB 3. Il est compatible Bluetooth 5.1 et WiFi. Il affiche aussi deux haut-parleurs de 2 Watts. Pour finir, Windows 11 est préinstallé dans le PC.

Sur Cdiscount, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 17ACH6H est au prix réduit de 1500 € au lieu de 1700 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec les écouteurs JBL Wave 200 TWS qui profitent de 47 % de réduction sur Amazon.

Ils sont de type intra-auriculaires. Ils sont résistants à la chute et la sueur avec la certification IPX2. De plus, ils sont discrets et légers. Au niveau du son, les Wave 200TWS sont dotés de la technologie JBL Deep Bass qui offre un son de qualité avec de bonnes basses. Sur l'autonomie, vous profitez de 5 heures d'écoute par écouteur auquels le boitier rajoute 20 heures.

Sur Amazon, les écouteurs JBL Wave 200 TWS sont au prix de 42 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque audio filaire JBL Quantum 300 qui est réfléchi pour apporter un confort grâce à ses coussinets à mémoire de forme recouverts de cuir premium. Il profite également du son Quantum Surround qui reproduit un espace sonore beaucoup plus large.

Nous notons la présence d'un microphone à tige qui réduit le bruit ambiant et les échos pour des communications claires et nettes. Le casque s'installe soit une prise jack ou USB et il est compatible PC, MAC, PS4, PS5, Xbox…

Sur Amazon, le casque audio filaire JBL Quantum 300 est au prix de 40 € au lieu de 55 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le SSD interne PNY CS900 120 Go qui est à petit prix sur Amazon.

Il intègre l'interface Serial ATA III/ 6 Gbps et il est pourvu de 120 Go d'espace de stockage avec une vitesse de lecture maximale de 550 Mo/s et une vitesse de lecture séquentielle de 515 Mo/s. Le SSD vous accompagnera pendant plus de 2 millions d'heures d'utilisation et il est garanti 3 ans.

Sur Amazon, le SSD interne PNY CS900 120 Go est au prix de 16 € au lieu de 30 € avec la livraison gratuite.



Et si vous alliez voir nos autres bons plans comme 1 graveur et 3 imprimantes 3D en vente flash avec la marque Creality et Two Trees ou encore l'AtomStack A10 Pro 50 W : un puissant graveur laser à prix réduit ?