Honor Magic 3 : SoC Snapdragon 888+ et cinq capteurs photo à l'arrière ?

Désormais rendue indépendant de Huawei, le fabricant Honor a de solides ambitions pour compter sur le marché des smartphones. Débarrassé des contraintes commerciales imposées par les Etats-Unis, il peut proposer Android avec les services GMS et a troqué les SoC Kirin de HiSilicon pour des puces Snapdragon de Qualcomm.

La marque va dévoiler de nouveaux produits durant le mois d'août et l'un des plus remarquables sera le smartphone Honor Magic 3 qui promet une grosse fiche technique et des attributs différenciants.

Le CEO Zhao Ming a commencé à évoquer le modèle et l'a même brièvement montré lors d'un entretien télévisé. Le smartphone devrait être équipé d'un SoC Snapdragon 888+ et semble être doté d'un gros bloc photo intégrant 5 modules à l'arrière.

Le smartphone lui-même était protégé par une coque opaque ne permettant pas de distinguer tous les détails mais la rumeur veut que la configuration soit constituée d'un capteur principal 50 megapixels lumineux et de trois capteurs 64 megapixels, le tout accompagné d'un module capturant les données de profondeur.

Le Honor Magic 3 devrait lourdement faire appel à l'intelligence artificielle pour fournir des résultats séduisants grâce à la photographie computationnelle. Deux variantes, Honor Magic 3 Pro et Honor Magic 3 Pro+, seraient prévues, ce qui devrait permettre de consituer une solide série premium.