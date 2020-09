Le Honor MagicBook Pro débarque en France en passant sous AMD

Au rapport qualité / prix intéressant, le Honor MagicBook Pro avec écran de 16 pouces fait son apparition pour la France. Il est équipé d'une solution AMD Ryzen 5 et non Intel Core 10e génération comme en Chine.

Dévoilé en Chine en mai, le Honor MagicBook Pro signe désormais son arrivée en France. Une disponibilité dans l'Hexagone qui se fait au gré d'un changement sous le capot avec l'abandon d'une solution Intel Core de 10e génération pour AMD Ryzen 5.

Le PC portable est ainsi équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H. Il s'agit d'une configuration à 6 cœurs et 12 threads à 3 GHz (jusqu'à 4 GHz en Turbo), avec une enveloppe thermique de 45 watts. La solution exploite l'architecture Zen 2 gravée en 7 nm.

Cette puce APU (Accelerated Processing Unit) profite d'une partie GPU Radeon (Vega en 7 nm) avec 6 cœurs et technologie SmartShift d'adaptation dynamique de la puissance entre le processeur et la partie graphique. Elle est associée à 16 Go de RAM DDR4 et un disque SSD PCIe NVMe de 512 Go.

Avec châssis en aluminium dans un format de 369 mm x 234 mm x 16,9 mm pour un poids de 1,7 kg, le Honor MagicBook Pro affiche sur un écran IPS de 16,1 pouces dit FullView (rapport écran / corps de 90 % ; bordures de 4,9 mm) au ratio 16:9, avec une gamme de couleurs qui couvre 100 % de l'espace sRGB, luminosité de 300 cd/m².

La connectique comprend trois ports USB 3.2 Gen 1 (Type A), un port USB Type-C, HDMI 2.0, prise jack 3,5 mm, et la connectivité couvre le Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Le clavier dissimule une caméra pop-up, tandis que le bouton d'alimentation est avec lecteur d'empreintes digitales.

Avec batterie de 56 Wh, le Honor MagicBook Pro promet 8,5 heures d'autonomie. Il est livré avec un chargeur rapide de 65 W pour une recharge jusqu'à 50 % en 30 minutes.

Le Honor MagicBook Pro sera disponible sur HiHonor et Boulanger à partir du 8 septembre au prix de 899,90 €. Une remise immédiate de 100 € est proposée du 8 au 27 septembre.