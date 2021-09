Houseparty : Epic Games ferme l'application

C'est une application mobile qui avait été très médiatisée lors du premier confinement au printemps 2020 pendant la crise sanitaire du coronavirus. Elle avait alors fortement gagné en popularité, mais de manière éphémère.

Développée par Life on Air qui est dans le giron de Epic Games depuis son rachat en juin 2019, l'application Houseparty ferme en octobre prochain. Se présentant comme un réseau social en face à face, elle n'est d'ores et déjà plus disponible dans l'App Store pour iOS et Google Play pour Android.

" Cette décision n'a pas été prise à la légère. Nous avons créé Houseparty pour vous donner le sentiment d'être ensemble même lorsque vous ne l'êtes pas physiquement, et nous ne vous remercierons jamais assez de vous être tourné vers Houseparty dans les moments importants de votre vie. "

L'équipe de Houseparty indique travailler désormais sur de nouvelles manières d'avoir des " interactions sociales marquantes et authentiques sur un plan virtuel à travers la famille Epic Games. "

Fin 2020, les appels vidéo de Houseparty avaient fait leur apparition pour les joueurs de Fortnite sur PC, PlayStation 5 et PS4. Le but était de diffuser Houseparty dans une partie du jeu en Battle Royale pour voir des amis et leurs réactions via la caméra du smartphone. Le mode Fortnite dans Houseparty ne sera plus disponible en octobre.