Les bonnes affaires du moment avec le PC HP Victus 16-d0417nf, le smartphone realme 9 Pro et la TV LG 55B23

Commençons ce top de belles promotions avec le PC portable HP Victus 16-d0417nf sur le site de Rueducommerce.

Ce dernier est équipé d’un écran Full HD de 16,1 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. De plus, le PC portable est propulsé par le processeur Intel Core i5-11400H cadencé jusqu’à 4,5 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go d’espace de stockage.

Il intègre également une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de RAM GDDR6 dédiée. Pour la connectique, le PC est pourvu de 4 ports USB, d’un port HDMI et d’une prise Ethernet. Pour finir, il est aussi compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Sur Rueducommerce, le PC portable HP Victus 16-d0417nf est au prix de 850 € au lieu de 1100 € avec la livraison gratuite.



Passons au smartphone realme 9 Pro qui profite aussi d’une belle réduction sur Cdiscount.

Le téléphone est pourvu d’un écran FHD Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G cadencé jusqu’à 2,2 GHz avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Le mobile est compatible avec le WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Il supporte également la double SIM.

Le realme 9 Pro intègre à l’arrière, un triple capteur photo de 64, 8 et 2 MP et à l’avant, il est équipé d’un appareil photo frontal de 16 MP. Enfin, pour l’autonomie, le téléphone portable intègre une batterie de 5000 mAh avec un chargeur Dart de 33 W.

Sur Cdiscount, le mobile realme 9 Pro est au prix de 200 € au lieu de 350 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la télévision LG 55B23 qui passe sous la barre des 1000 € chez Cdiscount.

La TV est pourvue d’une dalle OLED de 55 pouces en Ultra HD. Elle est ,bien sûr, de type smart TV et vous pouvez profiter de vos applications préférées telles que Netflix, Amazon ou encore Prime Vidéo. Le téléviseur profite des technologies Dolby Vision et Dolby Atmos pour une immersion totale. Pour finir, nous notons à l’arrière, la présence de quatre ports HDMI et de trois ports USB.

Sur le site de Cdiscount, la TV LG 55B23 est au prix de 1000 € au lieu de 1499 € avec la livraison gratuite.



