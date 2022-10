Rakuten explose le prix du casque Corsair Virtuoso SE, mais aussi 4 mega bons plans (écran PC, TV, montre...)

Aujourd'hui dans notre top 5 des meilleures offres du jour, nous avons le casque Corsair Virtuoso SE qui profite de plus de 50% de réduction, mais aussi des promos sur l'écran PC HP x27c, la montre connectée HUAWEI Watch GT 3 Pro, la TV LG OLED55C1 et le smartphone OPPO A16.

Commençons notre top 5 avec l'écran HP X27c qui bénéficie de 31 % de réduction sur Auchan.

Il est doté d'une dalle de 27 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels en 16:9 avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Notons aussi que l'écran profite de la technologie FreeSync offrant une très belle image. Pour finir, il est équipé d'un port HDMI, d'un DisplayPort et d'une sortie audio.

Sur Auchan, l'écran HP X27c est au prix de 179 € au lieu de 259 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec la télévision LG OLED55C1 qui profite d'une belle réduction sur Rueducommerce.

La télévision est dotée d'un écran OLED 4K de 55 pouces, soit 138 cm, avec une définition de 3840 x 2160 pixels et une fréquence de balayage de 100 Hz. Elle profite également d'une compatibilité avec la technologie FreeSync, mais aussi d'Alexa et de Google Assistant. La smart TV vous fait profiter des applications comme Netflix, Disney+…

Au niveau de la connectique, la TV est pourvue de quatre ports HDMI 2.1, de trois ports USB 2.0, d'une entrée satellite et antenne et d'une prise casque. Enfin, vous pouvez connecter votre smartphone à votre télévision grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi.

Sur le site de Rueducommerce, la TV LG OLED 55C1 est au prix de 979 € au lieu de 1490 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec la smartwatch HUAWEI Watch GT 3 Pro qui voit son prix se réduire de 25 %.

Ses finitions et son design affichent l'aspect d'une montre mécanique traditionnelle. La montre connectée profite d'un cardiofréquencemètre, mais aussi d'un oxymètre. La montre est certifiée 5 ATM et ip68 pour des activités aquatiques allant jusqu'à 30 mètres de profondeur. La smartwatch affiche une énorme autonomie de 14 jours qui se recharge en 85 minutes. Elle vous propose également 100 modes d'entrainement.

Sur Amazon, la montre connectée HUAWEI Watch GT 3 Pro est au prix de 236 € au lieu de 315 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque Corsair Virtuoso SE qui voit son prix au moins divisé par deux.

Il est équipé d'une paire d'enceintes en néodyme haute densité de 50 mm qui offrent un son surround 7.1 avec une plage de fréquence de 20 à 40 000 Hz. Ces dernières sont recouvertes d'oreillettes haut de gamme avec mousse à mémoire de forme épousant l'oreille. Il profite également d'une connexion sans fil avec une autonomie de 20 heures. Pour finir, il dispose d'un microphone amovible 9,5 mm.

Sur le site de Rakuten, le casque Corsair Virtuoso SE est au prix de 95 € au lieu de 229 € avec le code RAKUTEN15.



Finissons avec le téléphone portable OPPO A16 qui est en promotion sur Rakuten.

Le mobile est équipé d'un écran de 6,52 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels. Il est propulsé par le SoC MediaTek Helio G35 avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. À l'arrière, nous notons la présence d'une caméra principale de 13 MP et de deux autres de 2 MP. À l'avant, le smartphone possède un capteur de 8 MP pour faire des selfies. Niveau autonomie, le mobile intègre une batterie de 5000 mAh avec un chargeur 10W.

Sur AliExpress, le smartphone OPPO A16 est au prix de 134 € au lieu de 212 € avec la livraison gratuite.



