Bon plan : la montre connectée sportive Huami Amazfit Stratos 3 à prix réduit, mais aussi...

Belle promotion sur la montre connectée Amazfit Stratos 3 à 185 € seulement pour cette montre sportive avec module GPS et boîtier étanche.

Huami se porte très bien dans le domaine des montres connectées notamment avec sa très appréciée gamme Amazfit. Le bon plan du jour concerne la récente montre Amazfit Stratos 3 qui est destinée aux sportifs réguliers.

Cette dernière présente un boîtier en acier inox 48 mm étanche 5 ATM avec un module GPS / Glonass / Galileo / Beidou. Au niveau du style, on trouve un affichage tactile circulaire 1,39 pouces 320 x 320 pixels protégé par du verre Gorilla Glass.

A noter que l'Amazfit Stratos 3 utilise la technologie des écrans réflectifs pour assurer une bonne visibilité même en plein soleil. La smartwatch est très complète avec pas moins de 19 modes sportifs, sasn oublier la présence au dos d'un cardiofréquencemètre optique.

L'autonomie est plutôt bonne avec 7 jours, un mode économique permet même d'atteindre les 14 jours. En utilisation intensive, en mode GPS, la durée de fonctionnement est de 35 heures en positionnement de précision et jusqu'à 70 heures en mode économique.

La montre est reliée en Bluetooth à un smartphone compagnon, elle synthétisera les données collectées au fil du jour et de la nuit (grâce au suivi du sommeil) via l'application mobile Amazfit et affichera les notifications ou pilotera la musique.

La montre connectée Amazfit Stratos 3 est disponible chez Gearbest au prix réduit de 185 € avec la livraison gratuite vers la France.

