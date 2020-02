5G : Huawei revendique plus de 90 contrats, dont la moitié en Europe

Malgré les menaces des Etats-Unis et les demandes de boycott, Huawei poursuit sa progression et annonce avoir signé 91 contrats 5G, dont beaucoup en Europe.

Pendant que les Etats-Unis menacent et appellent les gouvernements à empêcher Huawei d'accéder à leurs marchés, notamment en Europe, le géant chinois reste solide et entend maintenir son statut de leader mondial.

Il revendique désormais 91 contrats 5G signés avec des opérateurs du monde entier, dont plus de la moitié (47) ont été signés en Europe et 27 en Asie. L'annonce intervient alors que l'Europe a décidé de prendre des mesures de sécurisation des futurs réseaux 5G par l'intermédiaire d'une boîte à outils venant encadrer les déploiements à venir mais a fait le choix de ne pas bloquer directement l'équipementier chinois.

Les Etats européens sont finalement peu nombreux à avoir fait le choix radical d'un rejet de Huawei, même parmi les alliés proches des Etats-Unis, comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne.

Le groupe chinois fait valoir que le gouvernement US n'a toujours pas apporté la moindre preuve des agissements d'espionnage qui seraient rendus possible via des portes dérobées dans ses équipements et il peut compter sur le soutien des autorités chinoises qui mettent la pression sur les gouvernements avec des menaces de riposte commerciale.

Huawei a vanté son avance sur la concurrence en matière de miniaturisation des composants et de coeur de réseau qui le rend indispensable aux yeux des opérateurs...au grand dam des Etats-Unis.