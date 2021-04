Huawei : la 6G en 2030 avec débits 50 fois plus rapides que la 5G

Histoire de montrer qu'il conserve ses projets de long terme, Huawei a redit son intention d'être acteur du déploiement de la 6G à partir de 2030 et proposera bientôt un livre blanc sur le sujet.

Les déploiements 5G ont débuté depuis 2019 et Huawei a été aux premières loges pour en profiter en tant qu'équipementier télécom tout autant que fabricant de smartphones et d'équipements CPE.

Toutefois, les restrictions commerciales US, bloquant ses accès aux technologies américaines, ont freiné ses activités et l'obligent à se réorganiser. Cela n'empêche pas le géant chinois de se projeter et d'afficher ses ambitions pour la prochaine décennie.

Xu Zhijun, président tournant de Huawei, a de nouveau confirmé que le groupe serait prêt à se lancer dans la 6G à partir de 2030 en profitant de son avantage dans la 5G, grâce à une forte propriété intellectuelle, et en menant dès à présent des efforts de recherche et développement.

Le sujet est stratégique et la Chine a même lancé un groupe de recherche national sur la 6G pour tenter de garder un temps d'avance sur le reste du monde tout en multipliant les collaborations.

La promesse est déjà d'assurer des débits 50 fois supérieurs à la 5G avec des temps de latence de l'ordre de 0,1 ms, tout en continuant d'harmoniser les différents réseaux (terrestre, satellite) et assurant leur bon fonctionnement même à très haute vitesse.

Huawei a largement profité des débuts de la 5G en prenant un position de leader parmi les équipementiers mais les différents points de blocage, de l'accès à certains marchés craignant des risques d'écoute des télécommunications aux difficultés d'approvisionnement en composants sans avoir toujours de marge de manoeuvre pour les remplacer, la situation s'est singulièrement compliquée depuis la fin de l'année 2020.