Huawei avec les français de Devialet pour les Freebuds Pro 2 ?

Il y a quelques mois, Huawei lançait la Sound Joy, une enceinte portable exploitant quelques technologies sonores développées conjointement avec les spécialistes du son made in France de Devialet.

Ce partenariat pourrait être reconduit pour la production des FreeBuds Pro 2, les prochains écouteurs True Wireless de la marque.

Les écouteurs de Huawei pourraient ainsi hériter de quelques technologies connues et développées pour les Gemini, les écouteurs sans fil de Devialet sortis l'année dernière. Ces modèles étaient ainsi particulièrement félicités pour leur module de réduction active de bruit particulièrement bluffant compte tenu de la taille des intraauriculaires.

On pourrait ainsi voir les FreeBuds Pro 2 s'équiper d'une nouvelle génération d'ANC avec 3 niveaux de performances, et ce, jusqu'à une réduction de 47 dB. Selon WinFuture, on pourrait tabler sur 4h d'autonomie avec l'ANC poussé au maximum et 6h30 sans ANC, les écouteurs pouvant être rechargés via leur boitier. Orientés vers le haut de gamme, le prix des FreeBuds Pro 2 pourrait grimper autour des 200€.