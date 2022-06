Huawei FreeBuds Pro 2 : les écouteurs TWS optimisés avec Devialet

Les écouteurs sans fil TWS vont-ils eux aussi mettre en avant des partenariats avec des spécialistes du son pour se distinguer de la masse de la concurrence ? Huawei fait ce pari avec ses nouveaux FreeBuds Pro 2 en faisant appel au français Devialet pour en parfaire le son.

Le fabricant aligne donc les technologies pour séduire avec l'Ultra Hearing True-Sound Dual Driver utilisé dans les écouteurs haut de gamme pour sa plage large de fréquences allant de 14 Hz à 48 KHz pour une restitution sonore de haute qualité, ou bien le Triple Adaptive EQ pour adapter finement le son en fonction de plusieurs paramètres (canal auditif, posture, volume sonore...), avec des modifications appliquées en temps réel pour offrir une expérience optimale permanente.

Les écouteurs supportent le codec LDAC et sont certifiés Hi-Res Audio Wireless avec une expérience acoustique optimisée par Devialet apportant une couleur sonore spécifique.

Les FreeBuds Pro 2 savent aussi réduire efficacement le bruit ambiant avec un triple micro (+15% par rapport à la génération précédente) et analysent le son pour adapter l'ANC en fonction de l'environnement.

On trouvera également tout pour assurer des conversations claires et couper l'effet du vent.

Certifiés IP54 et autonomie moyenne

Utilisant les dernières technologies Bluetooth, les écouteurs peuvent se connecter à deux appareils distincts. Seule fragilité dans la fiche technique, les FreeBuds Pro 2 annoncent une autonomie de 4 heures avec ANC activée ou 6,5 heures sans, pour un total de 18 heures (avec ANC) avec l'étui de chargement ou 30 heures d'écoute sans réduction de bruit.

Ils peuvent être utilisés pour le sport en extérieur grâce à leur certification IP54 et supportent la charge sans ifil inversée.

Disponibles dès aujourd'hui, les écouteurs TWS Huawei FreeBuds Pro 2 sont annoncé à 219 € et sont disponibles sur le site de Huawei, avec déjà une réduction de 20 € grâce au code ATRUESOUND à entrer lors de la commande et des cadeaux comme le bracelet Huawe Band 7 et l'étui de protection.