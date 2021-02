HarmonyOS : une simple copie d'Android 10 avec services Huawei ?

Face aux restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis, le groupe chinois Huawei ne peut plus utiliser les services mobiles de Google. Il s'est alors lancé dans le développement de ses propres services et a annoncé en 2019 le développement d'un système d'exploitation mobile alternatif baptisé HarmonyOS (ou HongmengOS en Chine).

La firme l'assure, il ne s'agit pas d'une simple récupération d'Android avec un peu de personnalisation mais un vrai système doté de ses propres mécanismes de fonctionnement et capable à terme de constituer une alternative à Android ou iOS.

Huawei compte le proposer dès cette année sur plusieurs de ses smartphones de référence et le déployer largement plus tard, tout en laissant pour le moment la porte ouverte à une normalisation des relations avec les Etats-Unis qui permettrait de réintégrer pleinement l'écoystème Android.

De nombreux OS ont déjà tenté de jouer le rôle du troisième OS mobile du marché, jusqu'à Windows Mobile soutenu par Microsoft, mais aucun n'a réussi à résister au duopole Android / iOS. Huawei devra donc avoir de solides arguments et une puissance de feu importante pour imposer son système d'exploitation, au moins hors de Chine.

Rien de plus qu'une fork d'Android ?

Mais pour le site Ars Technica, qui a récupéré et analysé HarmonyOS 2.0 proposé aux développeurs, on serait très loin d'un OS mobile tout nouveau et bien plus proche d'une simple fork d'Android mâtinée d'une couche de personnalisation.

Déjà agacé par un processus d'accès qui réclame des documents d'identité et une vérification de deux jours des informations personnelles collectées pour simplement récupérer le SDK, très loin de l'esprit d'ouverture prôné et de la facilité d'accès au SDK d'autres OS, l'auteur de l'article d'Ars Technica découvre que l'émulateur en question n'est pas un logiciel mais un téléphone avec HarmonyOS accessible quelque part depuis la Chine avec essentiellement un système Android 10 dont le nom est changé en HarmonyOS et une surcouche EMUI.

Bon nombre d'applications en fond portent d'ailleurs toujours la mention Android et l'ensemble est trop riche de fonctionnalités avancées pour n'être qu'une version beta d'un HarmonyOS tout neuf repensé de zéro.

D'ailleurs, l'auteur de l'article a passé des heures à chercher un quelconque code original ou des réécritures de fonctions qui justifieraient la nouveauté proclamée d'HarmonyOS. Mais si l'on est en présence d'une simple fork, pourquoi ne pas l'avouer directement, s'interroge-t-il.

La documentation technique n'aidera pas beaucoup non plus, entre galimatias et confusions entre HarmonyOS 2.0 et OpenHarmony 1.0, ce dernier fonctionnant sur LiteOS.

La conclusion générale de cette immersion dans le SDK est rude : HarmonyOS n'est là que pour "sauver les apparences" mais n'est rien d'autre qu'une fork Android 10 avec les services mobiles du fabricant, et en aucun cas un OS mobile alternatif capable de faire trembler les deux autres par son originalité et son inventivité, du moins dans la forme présentée aux développeurs.