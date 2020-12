HarmonyOS : Huawei commence à déployer son OS mobile en beta

Le fabricant chinois Huawei n'a plus accès aux services mobiles de Google sur Android et a développé ses propres services HMS en alternative. Les relations avec les Etats-Unis ne se réchauffant pas, c'est désormais une transition vers son propre OS mobile HarmonyOS qui se prépare.

Dévoilé en 2019, le système d'exploitation mobile alternatif est en train de passer à la version 2.0 et va commencer à équiper des smartphones et des tablettes l'an prochain.

HarmonyOS 2.0 en version beta commence à se diffuser auprès des développeurs et la liste des premiers smartphones concernés a été publiée :

Huawei P40 (ANA-AN00)

Huawei P40 Pro (ELS-AN00)

Huawei Mate 30 (TAS-AL00)

Huawei Mate 30 5G (TAS-AN00)

Huawei Mate 30 Pro (LIO-AL00)

Huawei Mate 30 Pro 5G (LIO-AN00)

Huawei MatePad Pro (MRX-AL19)

Huawei MatePad Pro 5G (MRX-W09)

Huawei MatePad Pro Wi-Fi (MRX-AN19)

La version étant destinée aux développeurs et pas encore finalisée, des bugs et des défauts de fonctionnalités restent présents. Il reste toutefois possible de revenir en arrière et de réinstaller l'interface EMUI 11.

Les premières captures d'écran diffusées par les développeurs montrent que l'interface de HarmonyOS / Hongmeng sera logiquement très proche de ce propose EMUI sur Android.

L'un des grands défis pour la maturation de cette nouvelle plate-forme sera de parvenir à générer un catalogue d'applications suffisamment attractif. C'est la pierre d'achoppement qui a fait sombrer plus d'un OS mobile ces dernières années, ne laissant que le duopole Android / iOS sur le marché.