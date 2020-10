HarmonyOS : les smartphones haut de gamme de Huawei servis en premier ?

Si le fabricant chinois Huawei a toujours affiché son soutien à Android pour ses smartphones, les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis ne s'assouplissent guère et obligent la firme à envisager des alternatives.

En 2019, elle a posé les bases d'un système HarmonyOS (ou HongmengOS en Chine) assez vaste pour couvrir les besoins des objets IoT jusqu'aux applications plus lourdes, en passant par les smartphones.

Un an plus tard, et alors que les sanctions se durcissent et laissent peu d'espoir d'un retour à la normale à court terme, Huawei a annoncé que les premiers smartphones sous HarmonyOS / Hongmeng OS 2.0 seront lancés l'an prochain.

Sur le réseau social Weibo, un bloggueur détaille le projet supposé de déploiement en indiquant que les premiers smartphones concernés seront sous processeur Kirin 9000.

Il s'agit du SoC pas encore annoncé gravé en 5 nm chez TSMC et qui doit équiper la série Huawei Mate 40 attendue pour le mois d'octobre, et peut-être les Huawei P50 ensuite.

Huawei Mate 40

Viendront après les smartphones sous processeur Kirin 990 5G et une partie des appareils mobiles sous processeur Kirin 990 4G puis Kirin 985 et 820. Enfin, les processeurs d'entrée / milieu de gamme Kirin 810 et 710 seront concernés.

Selon cette source, ce serait donc les modèles phares de la marque qui seraient les premiers à profiter du système Hongmeng OS 2.0, avec une possible diffusion prioritaire en Chine avant de l'étendre à d'autres marchés, ce qui ne sera pas sans risque pour l'image de marque de l'entreprise si tout ne se déroule pas comme prévu.