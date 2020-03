Le gouvernement Trump prêt à bloquer l'accès de Huawei à TSMC et aux processeurs Kirin

La menace se précise concernant un possible blocage de l'accès de Huawei au fondeur TSMC pour la production des processeurs mobiles Kirin. Le gouvernement US est prêt à durcir les mesures coercitives contre le groupe chinois.

Le géant chinois Huawei fait l'objet de mesures contraignantes imposées par le gouvernement US et limitant ses relations commerciales avec des entreprises américaines.

Soupçonné de laisser dans ses équipements des portes d'entrée pour l'espionnage des communications, le fleuron technologique chinois est tenu à distance du marché nord-américain et les Etats-Unis tentent depuis plusieurs mois de convaincre leurs alliés de faire de même.

Avec la nouvelle montée des tensions liées à l'expansion de la pandémie du coronavirus partie de Chine, le gouvernement américain souhaiterait aller plus loin et bloquer les relations commerciales entre Huawei et le fondeur taiwanais TSMC, qui produit les processeurs mobiles Kirin des smartphones et équipements du groupe chinois.

La menace était dans l'air depuis quelque temps mais l'agence Reuters affirme que des mesures restrictives sont imminentes, ce qui pourrait potentiellement créer des difficultés d'approvisionnement alors que la prochaine génération de processeurs Kirin doit exploiter la récente technique de gravure en 5 nm du fondeur.

Toutefois, les observateurs craignent que cette décision ne fasse à terme des dégâts au sein des entreprises US dans la mesure où Huawei ne manquera pas de chercher des alternatives...et finira par les trouver, lui permettant de se passer totalement des technologies américaines, notamment pour tout ce qui concerne les équipements servant à la production des puces, en partie d'origine américaine.

Les sources de Reuters assurent toutefois que le gouvernement US a pris ses précautions pour que l'impact d'une telle décision soit minimal pour sa propre industrie.

On sait cependant que les fondeurs chinois, comme le groupe SMIC, ont accéléré leur transition vers des noeuds de gravure plus fins et marchent dans les traces des grands fondeurs tels que TSMC et Samsung, sans atteindre encore leur capacité de production et leurs techniques les plus avancées.