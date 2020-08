Huawei s'apprête à lancer des PC avec processeur ARM Kunpeng 920, au niveau de l'Intel Core i9-9900K

La firme Huawei a développé durant plusieurs années des processeurs mobiles Kirin sous architecture ARM par l'intermédiaire de la société HiSilicon en exploitant les dernières technologies de gravure.

Logiquement, le groupe a commencé à s'intéresser au développement de processeurs ARM qui pourraient être intégrés dans des ordinateurs et des serveurs. Le processeur Kunpeng 920 présenté en 2019 a cette ambition et veut constituter un début d'alternative aux processeurs des firmes occidentales, la Chine cherchant à gagner son indépendance en concevant ses propres composants électroniques.

Selon le site ITHome, Huawei est sur le point de lancer en Chine ses premières gammes d'ordinateurs Pangu exploitant une famille de processeurs Kunpeng 920 allant de 24 à 64 coeurs exploitant l'architecture ARM Neoverse N1 et offrant des cadences de 2,4 à 3 GHz.

Il se dit que la version 24 coeurs à 2,6 GHz, avec 8 Go de RAM, 512 Go de stockage et une Radeon 520 pour la partie graphique, offre des performances supérieures en multicore par rapport à un processeur Intel Core i9-9900K.

Huawei ciblera en premier lieu le marché professionnel et le secteur gouvernemental, avec l'appui du système d'exploitation chinois UOS (Unified OS). Les systèmes Pangu comprennent plusieurs ports USB-A et USB-C, une prise casque et un emplacement pour un lecteur optique mais le site Tom's Hardware note qu'il est impossible de modifier quoi que ce soit dans la configuration.