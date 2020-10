Huawei lance ses propres alternatives à Google Docs

Huawei continue de développer ses propres services mobiles et après l'annonce de Meetime et Huawei Mail, la marque annonce le lancement de Huawei Docs.

Toujours sous le coup de sanctions américaines l'empêchant d'intégrer les services de Google dans ses smartphones, Huawei développe ses propres alternatives.

On a vu la marque annoncer le lancement de Petal Search pour le moteur de recherche, Meetime pour les visioconférences, Huawei Mail pour la messagerie email... C'est au tour des Google Docs de faire l'objet d'une adaptation à la sauce maison.

Les Huawei Docs seront directement intégrés dans EMUI 11 qui est déjà embarqué dans le Mate 40 et qui sera prochainement déployé sur une série de smartphones de la marque recensée ici.

Nous en parlions lors de notre retour d'expérience avec le P40 Pro après plusieurs mois d'usage : Huawei manque encore de certains services permettant de proposer une convergence totale à l'image de ce que propose Google. La marque en a bien conscience et déploie donc un clone de Google Docs qui propose un éditeur PDF, un logiciel de présentation ainsi qu'un tableur de type Excel.

Huawei indique déjà que son service permet de lire et d'éditer plus de 50 formats de documents... Ce qui en fait donc une alternative à Google Docs ou encore Microsoft Office. L'avantage du système est de pouvoir synchroniser ses fichiers avec Huawei Drive, puis de les retrouver directement dans Huawei Mail pour les partager... L'accès est facilité par la synchronisation et l'utilisation d'un identifiant Huawei, comme on se connecterait à son compte Google pour profiter de l'ensemble des services de la marque...

Finalement l'environnement maison de Huawei se construit petit à petit et pourrait bel et bien réussir son pari de remplacer Google. Lors de notre test, nous avions exprimé un avis en faveur de Huawei, le test prochain du Mate 40 pourrait donc véritablement finir de nous convaincre...

Le Mate 40 Pro est déjà proposé en précommande avec quelques bonus sur le site de Huawei.