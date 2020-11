Le Huawei Mate 40 Pro se place en tête du classement de AnTuTu

Le Huawei Mate 40 Pro inaugure un nouveau SoC Kirin 9000 profitant d'une gravure en 5 nm qui sera peut-être aussi le dernier avec cette finesse au regard des restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis.

Armé de 8 Go de RAM et doté d'une configuration CPU octocore restant en ARM Cortex-A77 et une partie graphique ARM Mali-G78 de 24 coeurs qui veut répondre aux GPU Adreno de Qualcomm, le nouveau SoC se retrouvera dans les smartphones de référence du groupe chinois et de sa marque Honor ces prochains trimestres.

Lancé d'abord en Chine, c'est là-bas qu'on le retrouve dans le Top AnTuTu (chinois) des smartphones Android les plus performants du mois d'octobre. Généralement colonisé par les smartphones sous Snapdragon 865 / 865+, c'est bien le Huawei Mate 40 Pro qui prend la tête du classement avec 685 339 points, contre 650 000 à 660 000 points pour les meilleurs terminaux sous Snapdragon 865.

C'est un bon début mais le Mate 40 Pro pourra peut-être aller encore plus loin une fois le mode Performance activé et l'on pourrait le voir bientôt dépasser les 700 000 points quand suffisamment de tests de benchmarks seront publiés.

La concurrence s'annonce rude

S'il prend la tête en octobre, et peut-être aussi en novembre, le SoC Kirin 9000 risque d'avoir ensuite fort à faire avec l'arrivée du SoC Snapdragon 875 de Qualcomm qui profitera lui aussi d'une gravure en 5 nm et devrait exploiter des coeurs ARM Cortex-A78 encore plus performants.

Il faudra aussi compter avec les nouveaux SoC Exynos de Samsung qui seront eux aussi gravés en 5 nm et dont l'Exynos 1080, pourtant placé en milieu de gamme, semble déjà capable d'être proche des 700 000 points sur AnTuTu.

L'Exynos 2100, attendu dans la série Galaxy S21, pourrait alors exploser les compteurs...