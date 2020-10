Huawei Mate 40 Pro : tous les détails du smartphones avant son lancement

Le Huawei Mate 40 Pro sera le prochain fleuron du groupe chinois qui doit le dévoiler le 22 octobre lors d'une conférence en ligne. Déjà, le smartphone se montre complètement par l'intermédiaire du site WinFuture qui en dévoile presque tout.

Cette version Pro se dotera donc d'un grand écran 6,76 pouces waterfall OLED avec une résolution de 2772 x 1344 pixels mais dont il reste à voir s'il sera bien doté d'un rafraîchissement d'écran élevé (90 Hz, voire 120 Hz).

L'affichage sera marqué d'un double poinçon pour deux capteurs photo à l'avant (un module 13 megapixels et un capteur 3D, sans doute capable de reconnaître des gestuelles) et disposera d'un lecteur d'empreintes sous l'écran. A bord, c'est bien le SoC Kirin 9000 gravé pour la première fois en 5 nm chez TSMC qui sera présent.

WinFuture évoque une configuration octocore avec des coeurs puissants ARM Cortex-A77, dont le plus puissant atteindra 3,13 GHz, et des coeurs économiques ARM Cortex-A55, tandis que la partie graphique reposera sur une architecture ARM Mali-G78.

Un modem 5G compatible avec les bandes sub-6 GHz est intégré, ainsi que les compatibilités WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le Huawei Mate 40 Pro sera proposé avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 3.1 mais il existera des variantes chinoises allant jusqu'à 12 Go de RAM.

A l'arrière, trois capteurs photo seront présents dans un cercle dépassant du dos de l'appareil mobile, avec au centre la mention Leica qui collabore à l'optimisation des capteurs photo.

Un quatrième module est présent pour épauler l'autofocus. Le capteur principal sera bien un module 50 megapixels avec ouverture f/1,9 et stabilisation OIS, avec un ultra grand angle de 20 megapixels et un zoom de 12 megapixels. L'ensemble permettra de l'enregistrement vidéo 8K et du zoom x5.

La charge rapide du Huawei Mate 40 Pro devrait passer à 65W pour sa batterie de 4400 mAh, avec de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée. Comme les modèles précédents, on trouvera Android 10 à bord sans les services de Google mais avec ceux de Huawei via l'interface EMUI 11. Reste à connaitre les prix.