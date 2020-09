Huawei Mate 40 : les commandes de production réduites de 30%

Le groupe chinois est toujours bien décidé à lancer son fleuron du second semestre malgré les contraintes devenues très fortes des restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis mais le maintien, et même le renforcement de cette situation, l'obligent à revoir ses plans.

Le site Digitimes rapporte que Huawei a revu à la baisse ses commandes de composants pour la série Huawei Mate 40 face aux difficultés pour s'approvisionner correctement et ne s'assurerait plus que d'un volume de 11 millions d'unités, au lieu de 16 millions espérés initialement.

Trois modèles (et une version Lite) restent prévus, si l'on en croit les références trouvées dans les documents de l'EEC (Eurasian Economic Commission), avec une présentation officielle possible sur le mois d'octobre, mais il va falloir louvoyer entre les stocks accumulés tant que cela était possible, les fournisseurs alternatifs et les éventuelles autorisations (difficilement) obtenues auprès des autorités américaines pour certains composants.

L'approvisionnement n'est pas le seul souci de Huawei et le fabricant, tout comme le concepteur de puces Kirin HiSilicon, feraient face à un exode conséquent de salariés au risque de remettre en cause l'activité de fabrication de smartphones du premier et la capacité à concevoir de nouvelles puces pour le second.

Cette situation aura des conséquences sur le marché mondial puisque Huawei, déjà numéro deux, était en passe de devenir le leader mondial du marché des smartphones tandis que HiSilicon allait s'imposer comme l'un des plus grands concepteurs de puces mobiles en Asie.

Tout ceci ressemble bel et bien à un démantèlement de l'activité. Même si les sanctions US étaient levées prochainement (ce qui, au vu des tensions géopolitiques fortes actuelles, n'en prend pas le chemin), le groupe chinois aurait perdu une partie de sa force de frappe.