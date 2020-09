Huawei Mate 40 : vers un lancement en octobre

Malgré les difficultés des restrictions commerciales qui lui sont imposées par les Etats-Unis, Huawei ne désarme pas et prépare bien le lancement du Huawei Mate 40 en Europe.

Au premier semestre, le Huawei P40 a déjà commencé à se passer des services mobiles de Google mais la situation s'est encore compliquée pour le fabricant chinois depuis avec le blocage de l'accès à la production de puces mobiles chez TSMC.

La firme a toutefois fait des stocks autant qu'elle a pu et devrait bientôt présenter un successeur au Kirin 990, puisqu'aucune annonce n'a été faite lors du salon IFA 2020 de Berlin.

Ce nouveau processeur Kirin (Kirin 1000 / 1020 / 9000 ?) sera gravé en 5 nm et fera une première apparition dans le prochain smartphone de référence Huawei Mate 40.

Malgré les difficultés qui s'amoncellent au risque de mettre en péril la branche téléphonie mobile du groupe chinois, ce dernier devrait bien annoncer prochainement ce modèle en Europe.

Le leaker DigitalChatStation note en effet que le Huawei Mate 40 est visible dans les listings de l'EEC (Eurasian Economic Commission), ce qui indique généralement une officialisation dans les quelques semaines suivantes.

Le document de l'EEC confirme au passage l'existence de trois variantes OCE-AN00, NOH-AN00 et NOP-AN00, sans compter sans doute une version Lite. Les modèles pourraient proposer un affichage 6,67 pouces, avec un écran waterfall pour les versions Pro et un rafraîchissement d'écran 90 Hz.

On trouvera une configuration photo multicapteur à l'arrière, avec un module principal de 50 megapixels accompagné d'ultra grand angle et de zoom. Les smartphones seront lancés avec l'interface EMUI 11 et les services HMS (Huawei Mobile Services).