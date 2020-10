Huawei Mate 40 : la série de smartphones largement au-dessus des 1000 € ?

Les smartphones de la série Huawei Mate 40 sont positionnés en haut de gamme et les tarifs devraient rester élevés.

La série de smartphones Huawei Mate 40 sera présentée dans quelques jours et constituera la nouvelle référence pour le fabricant avec l'apport du nouveau SoC Kirin 9000 gravé pour la première fois en 5 nm.

Ce devrait être l'occasion pour le groupe chinois de concentrer un maximum de technologies mobiles et de démontrer son savoir-faire dans un contexte devenu très compliqué avec les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis qui mettent à mal son activité de fabricant et posent des questions sur sa pérennité.

Credit : WinFuture

L'une des conséquences sera une nouvelle fois l'absence de services mobiles Google (GMS) au sein d'Android et leur remplacement par des services mobiles Huawei (HMS) qui doivent encore s'étoffer et faire leurs preuves.

Une nouvelle fois, les smartphones Huawei Mate 40 devraient très complets, comme le révélait il y a quelques jours la fuite des caractéristiques du Mate 40 Pro, mais aussi très chers.

La série Mate 30 était déjà à plus de 1000 € et les tarifs évoqués par le leaker Teme sur Twitter laissent penser que cela ne changera pas avec cette nouvelle famille. Il indique ainsi que le Huawei Mate 40 Pro devrait être autour de 1100 € tandis que le Huawei Mate 40 Pro Plus atteindra les 1400 €.

Quant à l'édition spéciale du Huawei Mate 40 RS, elle serait positionnée à quelque 2500 €. Toutefois, les versions Mate 40 Pro+ et Mate 40 RS ne devraient être disponibles qu'en très faibles volumes.

Comme l'an dernier, Huawei pourrait ne mettre l'accent que sur un ou deux modèles de la série Mate 40 en Europe.