Huawei lancera bien son Mate 50 Pro en Europe mais...

A peine annoncé en Chine, le Mate 50 Pro de Huawei sera bel et bien distribué en Europe, mais il faudra avoir le portefeuille bien rempli.

Il a été présenté en Chine il y a quelques jours : le Huawei Mate 50 Pro représente le smartphone le plus haut de gamme de la marque chinoise et se présente comme une vitrine technologique.

Mate 50 Pro : des prestations haut de gamme mais...

Une vitrine toujours perturbée par les divers embargos américains qui pèsent sur Huawei et l'empêchent toujours de produire ses propres processeurs et modems 5G.

Huawei lance ainsi 4 variations de son appareil : Mate 50, Mate 50 Pro, Mate RS et Mate 50E. Pour le moment, seule la version pro est prévue pour l'Europe et la France.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour l'instant, mais le Mate 50 Pro sortira bel et bien en Europe, toujours sans les services mobiles de Google, et toujours sans 5G.

Malgré tout, le Mate 50 Pro revendique des atouts indéniables : écran OLED de 6,74 pouces Full HD+ en 120 Hz, Snapdragon 8+ Gen1 version 4G, 8 Go de RAM et de 256 à 512 Go de stockage, avec port d'extension NanoMemory.

Le smartphone se dote également d'une batterie de 4700 mAh compatible charge rapide 66W et est certifié IP68.

Comme toujours, la gamme Mate propose un nouveau bond en avant en termes de capteurs photo. Huawei met en avant sa propre technologie de traitement Xmage, qui prend la suite du partenariat abandonné avec Leica.

La partie capteur se compose d'un capteur de 50 mégapixels principal à ouverture variable f/1,4-f/4), un module périscopique 64 mégapixels f/3,5 équivalent 90 mm, et un capeur ultra grand angle de 13 mégapixels à f/2,2.

Des fonctionnalités réservées à la Chine

Notons que Huawei a largement mis en avant la capacité du Mate 50 à proposer des appels par Satellite, chose qui ne sera pas possible en Europe.

Autre différence avec la version chinoise : la version internationale tournera sous EMUI 13 et non sous Harmony OS 3.0.

Quant aux prix, il faudra compter 1299€ pour un Mate 50 Pro 256 Go, et 1399€ pour la version 512 Go.