Avec le Mate 50, Huawei propose ce que n'a pas encore l'iPhone

Le groupe chinois Huawei a beaucoup perdu de terrain sur le segment des smartphones depuis les sanctions commerciales américaines imposées en 2019. Après avoir fait bonne figure en utilisant les stocks de composants à sa disposition, le blocage de l'accès aux dernières licences ARM et aux techniques de gravure les plus fines oblige à composer avec ce qui reste accessible.

Cela n'empêche pas la firme de continuer à proposer ses séries de smartphones haut de gamme. Après le Huawei P50, la gamme Mate 50 est donc renouvelée avec les moyens du bord et toujours un focus particulier sur la qualité photo.

Des caractéristiques haut de gamme mais...

Doté d'un bel écran tactile OLED de 6,7 pouces avec rafraîchissement 90 Hz et poinçon pour le capteur photo avant, le Huawei Mate 50 s'appuie sur un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 avec 8 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage.

Sa particularité est toutefois qu'il ne proposera pas la 5G. Du fait des sanctions, Huawei ne peut pas proposer plus que la 4G LTE sur ses smartphones. En revanche, la partie photo est particulièrement soignée avec un grand bloc photo arrondi intégrant un capteur photo principal RYYB Sony IMX 766 de 50 megapixels associé à un ultra grand angle de 13 megapixels et un téléobjectif de 12 megapixels avec stabilisation optique OIS qui permettra d'aller jusqu'à x100.

Le nouveau smartphone Mate 50 Pro propose le même écran AMOLED mais avec cette fois une encoche ajoute la reconnaissance faciale avancée, à la façon du Face ID sur les iPhone d'Apple, et un rafraîchissement de 120 Hz.

Sur la partie photo, il intègre un capteur 64 mégapixels pour le zoom optique, également avec support OIS et avec une capacité de grossissement de 200 fois. Les deux modèles utilisent de la charge rapide 66W et fonctionnent comme prévu avec le nouvel OS mobile HarmonyOS 3 annoncé il y a quelques semaines.

Communiquer avec les satellites

Tandis que la rumeur d'une communication par satellite des iPhone 14 sous iOS 16 circule depuis des mois et sera peut-être confirmée ce soir lors de la présentation des smartphones, Huawei prend les devants en annonçant pour les Huawei Mate 50 la possibilité de communiquer avec la constellation chinoise Beidou.

Cela permettra l'envoi de messages texte même lorsque le réseau mobile terrestre ne sera pas disponible...mais pas d'en recevoir. L'utilisation sera donc l'envoi de messages en situation d'urgence.

Pour rappel, Tesla a annoncé le déploiement d'une fonction de communication avec ses satellites Starlink avec l'opérateur T-Mobile pour l'an prochain, tandis que Google a confirmé que son système d'exploitation Android 14 intègrera cette possibilité.

La communication offrira plus de possibilités et permettra à terme de disposer d'une connexion Internet sans avoir besoin de réseau mobile. La technologie employée par Huawei restera pour sa part très locale quand Apple et Google proposeront des solutions plus globales.