iPhone 14 et connexion satellite : le hardware est prêt mais cela ne fait pas tout

Comme pour l'iPhone 13, la prochaine série iPhone 14 fait l'objet de rumeurs autour d'une capacité de communication par satellite (a priori voix et messages courts). Elle permettrait d'envoyer des messages en cas de situation d'urgence et de prévenir des proches ou les secours même sans couverture réseau mobile.

Cette fonction pourrait même être proposée sur la montre connectée Apple Watch Pro destinée aux sports extrêmes. Par rapport à l'an dernier, l'hypothèse de la communication satellite est renforcée par de possibles négociations entre Apple et Globalstar.

L'analyste Ming-Chi Kuo reste toutefois prudent sur l'activation de cette fonctionnalité. Il confirme que les tests hardware ont été finalisés et que la technique est prête mais il souligne dans le même temps que d'autres paramètres doivent être pris en compte.

Un modèle économique à bâtir

Il affirme que l'iPhone 13 a lui aussi les composants matériels nécessaires mais le service n'a pas été lancé pour autant car "le modèle économique n'a pas été négocié".

Entre les opérateurs de communications satellite et les approbations des régulateurs, le chemin est semé d'embûches pour un timing parfait. Kuo note tout de même que Globalstar serait bien le partenaire privilégié et d'autres observateurs sont plus optimistes quant à un lancement des communications satellite sur l'iPhone 14.

Avec l'annonce conjointe de SpaceX et T-Mobile pour assurer un accès internet par satellite sur mobile aux Etats-Unis, le marché est en train de bouger, ce qui pourrait favoriser l'émergence de ce type de service, chez Apple comme chez d'autres fabricants.