Huawei Mate X 2 : un design proche du Galaxy Fold et un écran signé Samsung

Le groupe chinois Huawei a été parmi les premiers à annoncer un premier smartphone avec écran pliable. Le Mate X (et sa déclinaison Mate Xs) a fait le choix d'un affichage souple placé sur l'extérieur de l'appareil mobile, contrairement au Galaxy Fold de Samsung qui a privilégié un affichage se repliant sur lui-même comme un livre.

Une nouvelle génération est attendue cette année durant le second semestre et cela pourrait être l'occasion de revoir le design. Le Mate X 2, qui pourrait devenir le Mate V selon un dépôt de marque récent trahissant peut-être sa nouvelle forme, porterait le nom de code Teton (d'après une information de Evan Blass) et exploiterait le même design que le Galaxy Fold.

Huawei Mate X

D'un affichage se pliant sur l'extérieur, Huawei tenterait donc pour son deuxième modèle un écran se pliant sur l'intérieur du smartphone. Ross Young, analyste chez DisplaySearch, précise que l'affichage souple sera fourni par Samsung Display et qu'il s'agira ainsi du premier smartphone hors Samsung à se doter d'un tel affichage.

Le Huawei Mate X 2 ne sera cependant pas protégé du verre UTG (Ultra Thin Glass) qui équipe le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2