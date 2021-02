Huawei Mate X2 : le smartphone avec écran pliable dévoilé le 22 février

| Source : The Verge

Le groupe Huawei fait partie des premiers acteurs du marché à avoir dévoilé un smartphone doté d'un affichage souple avec le Huawei Mate X, amélioré ensuite en Huawei Mate Xs.

Sur ce modèle, le fabricant a fait le choix d'un affichage souple présent sur la face externe de l'appareil, à l'opposé du Galaxy Z Fold de Samsung qui présente le même type d'affichage en face intérieure.

Huawei Mate Xs

Pour la nouvelle génération représentée par le Huawei Mate X2, le groupe chinois devrait faire le choix d'un affichage présent sur la face interne et c'est potentiellement ce que montre l'invitation diffusée pour préparer l'annonce officielle qui se jouera le 22 février prochain.

Pour ce qui est des caractéristiques, les détails sont fragmentaires. On trouvera sans doute le SoC Kirin 9000 à bord avec une compatibilité 5G et une possible charge rapide 66W, selon des documents de certification.

Le smartphone sera annoncé en Chine et il y a pour l'heure peu de chances de le voir arriver sur d'autres marchés. Les rares fuites ont fait état de la présence d'Android 10 sans les services mobiles de Google et avec surcouche EMUI.