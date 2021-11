HUAWEI MateBook X : le PC portable à prix CASSÉ sur le site HUAWEI et notre sélection de bons plans du jour

Aujourd'hui, on met en avant le PC portable HUAWEI MateBook X qui est en promotion sur le site internet HUAWEI.

Ce PC est ultra fin (13,6 mm d’épaisseur) et affiche un poids de moins d’un kilo. Il est équipé d'un écran LCD tactile de 13" avec une définition de 3000 x 2000 pixels, un angle de vision de 178° et un taux de contraste de 1500:1.

Le Huawei MateBook X est doté d'un processeur Intel Core i5 cadencé à 2,4 GHz(Turbo 4,2 GHz) avec 16 Go de RAM et un disque dur de 512 Go en SSD. Au niveau de la connectivité, on note la présence d'une prise mini-jack et deux ports USB de type C. Le PC est compatible WiFi et Bluetooth. Pour finir, le PC dispose d'une batterie de 42 Wh, ce qui vous permet de profiter de l'ordinateur pendant 7 heures.

L’ultrabook HUAWEI MateBook X est disponible au tarif de 900 € au lieu de 1500 € sur le site officiel de HUAWEI avec la livraison gratuite.



