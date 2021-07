PC portable Huawei MatePad 11, tablette MateBook X et TV LG OLED48A : des deals qui fracassent TOUT !!!

Les soldes arrivent dans la dernière ligne droite, nous avons choisi pour vous trois super bons plans : la tablette Huawei MateBook X, le PC portable Huawei MatePad 11 et le téléviseur LG OLED48A.

Commençons avec la tablette Huawei MatePad 11 proposée par Amazon en précommande pour le 21 juillet. L’offre exceptionnelle comprend en plus un stylet, un clavier magnétique et des écouteurs FreeBuds 4i.

Avec son écran LCD de 11", la tablette présente une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité extrême. Elle est propulsée par un processeur Snapdragon 865 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le système d’exploitation est sous Harmony OS.

La MatePad 11 est équipée d’une batterie de 7250 mAh permettant une douzaine d’heures d’autonomie pour un tout petit peu plus de deux heures de charge.

C’est une très bonne tablette tout en puissance. Amazon propose en précommande le kit Huawei MatePad 11 au tarif réduit de 400 € au lieu de 700 € avec la livraison gratuite.





Le deuxième bon plan se porte sur le PC portable Huawei MateBook X. Son design très fin (13,6 mm d’épaisseur) pour un poids de moins d’un kilo est impressionnant. Il arbore un écran LCD tactile de 13" avec une définition de 3000 x 2000 pixels.

Son processeur est un Intel Core i5 cadencé à 2,4 GHz soutenu par 16 Go de RAM et un disque dur de 512 Go en SSD. Côté connectivité, on observe une prise mini-jack et deux ports USB de type C. On pourra se connecter au réseau par l’intermédiaire du Wi-Fi.

Équipé d'une batterie de 42 Wh, il pourra tenir sans charge pendant 7 heures d'utilisation.

Vous pourrez emmener partout l’ultrabook Huawei MateBook X qui est disponible au tarif de 1000 € au lieu de 1500 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.





Et pour finir sur ce dernier bon plan proposé par la Fnac, la TV LG OLED48A1 est un écran 48" (121 cm). Elle embarque une dalle OLED ultra haute définition 4K pour une définition de 3840 x 2160 pixels.

Du point de vue des connectiques, elle présente 1 port Ethernet, 2 USB, 2 prises d’antenne et 3 ports HDMI. De plus, elle est compatible en Bluetooth et en Wi-Fi.

Comme toutes les télévisions récentes, la TV LG OLED48A1 intègre une interface logicielle Smart TV WebOS 6.0. Elle est équipée d’un processeur quad core. Il est aussi possible de commander la télévision à la voix grâce à Alexa ou Google Assistant.

La TV LG OLED48A1 bénéficie de 27 % de réduction pour un prix de 1099 € au lieu de 1499 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.



