Huawei P40 : la conférence de présentation du 26 mars annulée à Paris, uniquement en ligne

Avec les nouvelles restrictions interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes en France pour limiter la contamination par le coronavirus, le groupe Huawei ne tiendra finalement pas son grand événement de présentation de ses nouveaux smartphones Huawei P40 à Paris le 26 mars.

A la place, ce sera donc une conférence en ligne qui sera organisée pour présenter les nouveaux smartphones Huawei P40 et P40 Pro (et quelques autres surprises), comme l'ont fait de nombreuses entreprises depuis l'émergence du coronavirus.

Le fabricant a lui-même déjà réalisé plusieurs annonces via des conférences en ligne pour ses derniers produits. La série P40 devrait toujours mettre l'accent sur la qualité photo et l'on attend un module photo principal de 52 megapixels avec capteur RYYB et une méthode de pixel binning combinant 16 pixels en 1 pour produire des photos restant lumineuses même avec peu de lumière ambiante.

Ce module sera accompagné de trois à quatre capteurs (selon le modèle) pour apporter de l'ultra grand angle, du zoom et de la détection d'informations de profondeur.

Le Huawei P40 Pro, comme le P30 Pro avant lui, devrait offrir de puissantes capacités de zoom et sur une plage focale plus large (18 mm à 240 mm) que son prédécesseur (24 à 125 mm).

En embarquant le SoC le plus récent de Huawei, le Kirin 990, les smartphones Huawei P40 / P40 Pro offriront une compatibilité 5G (en sub-6GHz) mais ils resteront dépourvus des services mobiles de Google, troqués contre ceux de Huawei et son portail AppGallery.