Le P40 Pro s'affiche dans une série de clichés

C'est un smartphone très attendu qui se dévoile ainsi dans quelques rendus diffusés sur Sina Weibo par un fabricant de coques : le P40 Pro affiche ainsi son design et ses 5 capteurs photo.

Le terminal arbore ainsi un poinçon élargi en façade permettant d'accueillir un double capteur photo, mais c'est surtout son module principal, situé au dos qui en impose avec ses 5 capteurs.

Étrangement, Huawei ne reprend pas la disposition centrale inscrite dans un cercle comme cela avait été proposé avec le Mate 30 Pro. La marque présentait pourtant cette disposition comme plus naturelle et ergonomique puisque rappelant alors la prise en main d'un APN.

On note également l'absence d'écran type "Horizon" s'étirant très largement sur les bordures et qui avait été lancé avec le Mate 30. Ici, on note un écran AMOLED aux bordures limitées, mais pas d'affichage sur les tranches.

Ce P40 et sa déclinaison Pro devraient ne pas proposer les services de Google puisque la situation vis-à-vis des USA n'est pas encore définitivement réglée.