Huawei P50 Pro : écran 120 Hz, zoom binoculaire 200x, la fiche technique en fuite

Le P50 Pro de Huawei fait l'objet d'une fuite d'envergure : plusieurs mois avant même son officialisation, la fiche technique se dévoile sur la toile.

En marge de la photo de l'appareil récemment parue sur Twitter, c'est donc la fiche technique du P50 qui est désormais connue, et Huawei a vu grand pour son prochain flagship.

Le P50 pro-profiterait ainsi d'un écran de 6,6 pouces de diagonale étiré sur les 4 tranches et agrémenté d'un poinçon (unique?) en façade. L'écran serait AMOLED et proposerait un taux de rafraichissement de 120Hz, une nouveauté pour la marque qui en était restée au 90 Hz jusqu'ici.

D'ailleurs, le P50 standard pourrait avoir un écran limité au 90 Hz.

Sans grande surprise, en interne, on retrouverait le dernier processeur en date de Huawei, le Kirin 9000 qui avait déjà particulièrement brillé avec le Mate 40 Pro. Chose étonnante et pour la première fois, le P50 standard opterait pour un processeur plus modeste avec un Kirin 9000e, version allégée du processeur, et sans doute aussi plus simple à fabriquer.

Rappelons que Huawei avait eu des difficultés à produire suffisamment de Kirin 9000 avant de voir l'embargo américain le priver de toute collaboration avec les fondeurs exploitant des technologies américaines comme TSMC. En conséquence, Huawei avait été contraint de limiter la production de ses Mate 40, et aurait ainsi réservé un stock de Kirin 9000 pour ses P50 pro, Ultra et Porsche Design.

Le P50 Pro serait doté de batteries compatibles avec la recharge rapide 66W comme le Mate 40 et charge rapide sans fil 55W.

La partie photo s'annonce de nouveau exceptionnelle : on évoque un zoom binoculaire 200x. La technologie développée par Huawei miserait ainsi sur deux objectifs pour proposer un zoom hybride optimisé.

Huawei devrait officialiser son P50 au cours du mois de Mars, rappelons enfin qu'il s'agira du premier smartphone de la marque à être livré sous HarmonyOS et non Android.