Huawei : Qwant en partenariat pour le moteur de recherche par défaut des P40

L'embargo qui pèse sur Huawei aux USA empêche toujours la marque chinoise de se tourner vers les services de Google au sein de ses smartphones. C'est ainsi qu'hier, la marque a levé le voile sur sa gamme P40 équipée des Huawei Mobile Services.

Et si Huawei a bien évoqué quelques alternatives maison à certains services de Google, rien n'avait été évoqué concernant le moteur de recherche intégré au smartphone.

C'est tout simplement parce que Huawei a négocié des accords au cas par cas en fonction des pays. Ainsi, dans un communiqué de presse, Huawei indique que pour la France, l'Allemagne et l'Italie, c'est Qwant qui prendra place au sein des P40 comme moteur de recherche utilisé par défaut.

On sait que Huawei teste actuellement son propre moteur de recherche, et on s'attendait à voir Huawei Search s'installer dans les nouveaux terminaux. La marque a toutefois joué la sécurité en misant sur un moteur de recherche européen plus adapté à notre marché. Par ailleurs, Huawei joue sur le fait que Qwant est un moteur qui respecte la vie privée des utilisateurs, élément rassurant supplémentaire.

Qwant sera donc préinstallé sur les P40 vendus en France, Allemagne et Italie, il sera le moteur de recherche par défaut de Huawei Browser. Huawei annonce que le partenariat pourrait se renforcer dans les mois qui viennent et que la gamme P40 propose désormais parmi les smartphones les plus sûrs au monde.



