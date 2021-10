Huawei Watch GT 2 : 65% de réduction sur la montre connectée et aussi notre liste de bons plans

Aujourd’hui, la montre connectée Huawei Watch GT 2 voit son prix chuter et passe sous la barre des 70 €

Elle est composée d'un boitier arrondi composé d’un écran OLED de 1,2" et de boutons pressoirs. De plus, elle présente l’aspect d’une montre mécanique traditionnelle, le tout avec de belles finitions. Sur l’arrière, on note la présence de capteurs dont un cardiofréquencemètre. On profite de sa certification 5 ATM pour faire des activités aquatiques peu profondes.

La smartwatch dispose d'une batterie de 455 mAh qui permet d'utiliser la montre sur une longue durée. Elle est capable de tenir une bonne semaine avec une utilisation intensive et la recharger ne prend qu’un peu plus d’une heure avec un chargeur à induction.

Sur le site d’Amazon, la montre connectée Huawei Watch GT 2 est au prix de 69 € au lieu de 199 € avec l'ODR de 30 € et la livraison gratuite.



