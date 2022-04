Iliad finalise le rachat d'UPC Polska

Maison-mère de Free, Iliad a annoncé la finalisation de l'acquisition d'UPC Polska (UPC Poland). La transaction qui valorise le câblo-opérateur polonais à 7 milliards de zlotys (près de 1,5 milliard d'euros) avait été officialisée en septembre dernier après la signature d'un accord.

UPC Polska était auparavant la propriété du groupe américain Liberty Global. Revendiquant 3,7 millions de foyers en fibre optique et 1,6 million d'abonnés fixes uniques, UPC Polska rejoint Play qui est la filiale polonaise du groupe Iliad.

C'est donc le deuxième rachat d'Iliad en Pologne. Pour l'opérateur mobile polonais Play fin 2020 et ses 15 millions d'abonnés à l'époque avec une part de marché de 29 % en Pologne, l'offre public d'achat l'avait valorisé à 3,5 milliard d'euros.

Face à Orange en Pologne

" Ensemble, Play et UPC Polska vont constituer un nouveau leader convergent en proposant à leurs abonnés particuliers et entreprises des services fixes et mobiles parmi les plus innovants et compétitifs du marché ", déclare Iliad.

Avec Play et UPC Polska, Iliad se positionne comme le deuxième plus grand opérateur de télécommunications sur le marché polonais, en concurrence avec… Orange Polska.

Dans le cadre de la publication de ses résultats financiers pour l'exercice 2021, Iliad a annoncé 12,4 millions d'abonnés en Pologne (dont 267 000 abonnés fixes) au 31 décembre. Avec sa présence en Italie en plus de la France, Iliad a mis en avant une place de 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d'abonnés (hors M2M).