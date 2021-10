IMILAB W12 et W11 : deux montres connectées à petit prix avec une autonomie exceptionnelle

Commençons avec la montre connectée IMILAB W12 qui est développée dans l'écosystème de Xiaomi. Elle offre un écran couleur HD de 1,32" avec une définition de 360 x 360 pixels pour un boitier de 11 mm d'épaisseur et une résistance à l'eau et à la poussière IP68. On note la présence de plusieurs capteurs pour prendre la fréquence cardiaque, suivre la saturation en oxygène du sang ou encore pour un suivi de votre sommeil.

Grâce à sa batterie de 330 mAh, vous profitez d'une autonomie de 30 jours ou de 14 jours en utilisation intensive, ce qui est vraiment excellent. La montre prend en charge 13 modes de sport pour vous suivre dans toutes vos activités. Vous avez aussi la possibilité de customiser votre écran. Elle est compatible Bluetooth et vous informe des appels reçus et de vos SMS. Enfin, elle est disponible en trois couleurs différentes.

Sur le site d'AliExpress, vous trouverez la montre connectée IMILAB W12 au prix exceptionnel de 43 € avec le code 4OCT et un bracelet offert. La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.



Passons ensuite à sa petite sœur, la montre connectée IMILAB W11 qui possède un écran haute définition de 1,09" avec une définition 240 x 240 pixels. Elle intègre aussi plusieurs capteurs qui permettent de surveiller la fréquence cardiaque, le sommeil, l'oxygène, mais aussi le cycle menstruel.

La montre connectée est pourvue d'une batterie de 180 mAh permettant une autonomie de 15 jours. Elle vous suit sur 9 modes sportifs comme la course à pied, la marche, le tennis, etc. Elle possède aussi la certification IP68 pour vous accompagner pendant vos sessions de natation. La IMILAB W11 est compatible Bluetooth.

La montre connectée IMILAB W11 est disponible au tarif réduit de 40 € avec le code 4OCT et une expédition gratuite depuis la France.

