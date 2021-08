Les imprimantes Creality CR-6 SE et Ender-3 Pro et le nettoyeur ANYCUBIC Wash and Cure Plus à petits prix !!!

Les imprimantes Creality CR-6 SE et Ender-3 Pro et le nettoyeur ANYCUBIC Wash and Cure Plus sont à prix réduits, une bonne raison de s'équiper enfin!

Commençons avec l’imprimante 3D Creality CR-6 SE qui propose une taille d’impression de 235 mm x 235 mm x 250 mm pour une vitesse d’impression de 80 à 100 mm/s et une résolution d’impression de 0,1 mm. Elle est compatible avec les matériaux PLA, TPU, PETG, ABS et bois et du filament de 1.75 mm.

Elle est équipée d’un écran tactile couleur de 4,3 pouces pour pouvoir contrôler facilement les impressions. La carte mère est silencieuse.

L’imprimante 3D CR-6 SE est actuellement affichée au prix réduit de 263 € avec le coupon CC93 chez Tomtop, avec la livraison gratuite depuis l’Allemagne en quelques jours !



Passons à la Creality 3D Ender-3 Pro, l’imprimante dispose d’un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm avec une vitesse d’impression maximale de 180 mm/s et une précision de 0,1 mm. La Creality Ender-3 Pro est équipée d’un plateau chauffant et elle est compatible avec les filaments PLA, TPU ou ABS d’un diamètre de 1,75 mm.

L’Ender-3 Pro offre aussi des fonctionnalités très utiles comme la reprise d’impression suite à une coupure de courant permettant de reprendre l’impression là où elle en était. Elle dispose d’un écran qui permet de contrôler les différents paramètres d’impression.

Vous trouverez l’imprimante Creality Ender-3 Pro au prix de 153 € avec le code TC1622. La livraison est gratuite depuis les entrepôts allemand.



Finissons avec l’ANYCUBIC Wash and Cure Plus. Avec son grand volume de nettoyage de 192 mm x 120 mm x 290 mm, elle possède deux types de lavage et sa boite transparente protège des éclaboussures. De plus, le vortex généré par le nettoyage permet de parfaitement bien nettoyer la pièce en résine.

Côté durcissement, la plateforme tourne sur 360° et est équipée d’une bande lumineuse en forme de L et d’un miroir réfléchissant permettant d’agir en profondeur. Le couvercle protège 99,95% des émissions d’UV.

Sur Cafago, l’ANYCUBIC Wash and Cure Plus est au tarif plus que réduit de 153 € avec la livraison gratuite et expédiée depuis l’Allemagne.





