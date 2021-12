Opération imprimantes 3D : de grosses réductions pour un merveilleux Noël (SideWinder, QIDI)

Wiibuying propose une opération sur des imprimantes 3D avec une grosse mise en avant de la marque QIDI, mais vous pouvez aussi profiter d'autres marques comme Artillery.

L'intégralité des offres est sur la page dédiée chez Wiibuying, mais nous avons fait une petite sélection pour vous :

Par exemple, prenons l'imprimante Artillery SideWinder x2 qui profite d'une belle réduction sur le site Wiibuying

Elle est dotée d'un châssis all in one avec écran tactile couleur, un montant en aluminium pour une meilleure stabilité, et un moteur pas à pas AT2100. Elle dispose un design similaire à la X1. Elle propose un volume d'impression de 300 x 300 x 400 mm et dispose de nombreuses fonctionnalités comme une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6, une LED qui éclaire la zone d'impression et une buse Volcano pour une chauffe uniforme.

La Sidewinder X2 est équipée d'un plateau en verre micro texturé type Ultrabase et intègre un détecteur de fin de filament, une mise à niveau automatique grâce au BL-Touch, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques. Pour finir, elle possède aussi une carte mère 32 bits faite maison pour affiner les impressions.

L'imprimante 3D Artillery SideWinder-X2 est en promotion à seulement 342 € avec le code WII3DASX2 chez Wiibuying et une livraison gratuite depuis l'Europe.



Continuons avec la QIDI TECH i-Mates qui profite aussi d'une belle réduction sur le site. Elle offre une surface d'impression de 270 x 200 x 200 mm et elle est fournie avec une buse de 0,2 mm et de 0,4 mm. Les impressions évoluent dans un caisson qui permet un meilleur contrôle de la température et protège des courants d'air, parfait pour l'ABS.

Le Bed est magnétique et l'imprimante est fournie avec une plaque métallique flexible qui permet une meilleure accroche et facilite le retrait de l'impression. La QIDI est dotée aussi d'un écran tactile couleur de 3,5" permettant un meilleur contrôle de la machine. La carte mère est silencieuse grâce à ses pilotes TMC2209.

La QIDI TECH i-Mates est au prix réduit de 406,50 € avec le code WII10ALL et la livraison gratuite.





Mais d'autres imprimantes 3D sont aussi disponibles en promotion :



D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme l'aspirateur Xiaomi Vacuum Mop Essential qui est à prix CASSÉ, mais aussi Wanhao qui fait des promotions sur ses imprimantes.